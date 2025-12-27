ارتفاع قياسي جديد للفضة

ارتفعت ‌الفضة بنسبة تسعة بالمئة لتسجل مستوى قياسياً جديداً عند 78.53 دولار ⁠للأوقية (الأونصة) الجمعة، مدعومة بعوامل عدة ⁠منها نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى، ​حيث سجل ​الذهب في المعاملات الفورية أعلى ‌مستوى ‌له ⁠على الإطلاق عند 4549.71 دولار، وبلغ ​البلاتين مستوى ​قياسياً عند 2454.12 دولار بعد ارتفاعه ‍بنسبة 10 بالمئة . وسجل البلاديوم مكاسب بأكثر من 14 بالمئة في المعاملات ‍الفورية اليوم الجمعة، وبلغ سعره في آخر التعاملات 1924.03 دولار للأوقية.