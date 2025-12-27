ارتفاع قياسي جديد للفضة
ارتفعت الفضة بنسبة تسعة بالمئة لتسجل مستوى قياسياً جديداً عند 78.53 دولار للأوقية (الأونصة) الجمعة، مدعومة بعوامل عدة منها نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي.
وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار، وبلغ البلاتين مستوى قياسياً عند 2454.12 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 10 بالمئة . وسجل البلاديوم مكاسب بأكثر من 14 بالمئة في المعاملات الفورية اليوم الجمعة، وبلغ سعره في آخر التعاملات 1924.03 دولار للأوقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news