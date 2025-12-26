حكومة لبنان تقر قانوناً يسمح للمودعين باستعادة أموالهم تدريجياً

أقر ⁠مجلس الوزراء اللبناني اليوم، مشروع قانون ‌يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف ⁠التجارية لهذا التشريع.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون "الفجوة المالية"، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها ⁠صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق.

يهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم ‌تدريجياً.

وفي عام ‌2022، ⁠قدّرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، وهو رقم من المرجح أن يكون الآن أعلى من ذلك.

وأقر مجلس الوزراء القانون اليوم، بأغلبية 13 صوتاً مقابل تسعة أصوات، ‍في مواجهة معارضة وزراء من مختلف الأطياف السياسية المنقسمة في لبنان.

واحتج عشرات الأشخاص بالقرب من مقر الحكومة أثناء اجتماع مجلس الوزراء قائلين إن القانون لا يحمي ودائعهم. كما انتقدت جمعية مصارف لبنان، التي تمثل المصارف التجارية في البلاد، مشروع القانون.