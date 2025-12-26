الذهب يرتفع إلى 4502.75 دولار للأوقية والفضة عند ​75.14 دولار

سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، اليوم الجمعة، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددا العام المقبل، كما شهدت أسعار البلاتين والبلاديوم ارتفاعا ملحوظا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 ‌% إلى 4502.75 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى مستوى قياسي ‍جديد عند ‍4533.60 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 74.35 دولار للأوقية، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ​75.14 دولار.

كما قفز البلاتين 8% ووصل لمستوى غير مسبوق عند 2413.62 ⁠للأوقية بحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش.

وارتفع البلاديوم ⁠4.4 % إلى 1757.25 دولار للأوقية.