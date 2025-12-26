وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا
ارتفعت أسعار الذهب ووصلت لمستوى غير مسبوق في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مدعومة بالإقبال عليه كملاذ آمن وتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4501.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:09 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4530.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.
