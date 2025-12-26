وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا

‌ارتفعت أسعار الذهب ووصلت لمستوى غير مسبوق في التعاملات ⁠الآسيوية المبكرة، اليوم، مدعومة بالإقبال عليه ⁠كملاذ آمن وتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (​البنك المركزي ​الأميركي) ​لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب ‌في المعاملات ‌الفورية ⁠0.5 بالمئة إلى ​4501.​44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ‍02:09 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4530.‍60 دولار في وقت سابق من الجلسة.