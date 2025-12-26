الفضة تتجاوز للمرة الأولى مستوى 75 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية

قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية لمستوى 75 دولارا ⁠للأوقية (الأونصة)، اليوم، مدعومة بالطلب القوي ⁠من القطاعين الصناعي والاستثماري وانخفاض المخزونات والتوترات الجيوسياسية ​وتوقعات المزيد ​من ​خفض أسعار الفائدة في ‌الولايات المتحدة.

ووصلت ‌أسعار ⁠الفضة إلى 74.46 ​دولار ​للأوقية بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش ‍بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ‍75.14 دولار في وقت سابق من الجلسة.

