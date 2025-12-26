الفضة تتجاوز للمرة الأولى مستوى 75 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية
قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية لمستوى 75 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم، مدعومة بالطلب القوي من القطاعين الصناعي والاستثماري وانخفاض المخزونات والتوترات الجيوسياسية وتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ووصلت أسعار الفضة إلى 74.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار في وقت سابق من الجلسة.
