ميزانية قياسية لليابان بقيمة 786 مليار دولار لعام 2026

تعتزم حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الكشف عن موازنة مبدئية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مما يزيد النفقات بوتيرة أسرع من التضخم.

وقالت تاكايشي اليوم، إن الموازنة للعام الذي يبدأ في أبريل 2026 سوف يبلغ إجماليها نحو 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا يمثل زيادة تبلغ نحو 6.3 % من 115.2 تريليون ين مخصصة للسنة المالية الحالية، مما يمثل أكبر موازنة مبدئية مسجلة.

وأضافت تاكايشي أن الحكومة تعتزم زيادة نحو 29.6 تريليون ين من خلال إصدار سندات حكومية جديدة للمساعدة في تمويل الإنفاق.

وتابعت أن اعتماد الميزانية على إصدار الديون سوف ينخفض إلى 24.2% بتراجع من 24.9 % للعام الجاري.

وقالت رئيسة الوزراء في نهاية اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة "أعتقد أن هذه الموازنة توازن بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية".