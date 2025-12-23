لأول مرة.. تونس تستقبل أكثر من 11 مليون سائح

تخطت تونس عتبة 11 مليون سائح لأول مرة، في بيانات أولية كشف عنها وزير السياحة سفيان تقية أمس الاثنين.

وكانت تونس استقبلت في عام 2024 أكثر من 3.10 ملايين سائح ما يعد رقماً قياسياً في تاريخ السياحة التونسية حتى ذلك الوقت.

وقال تقية إن "انتعاش السياحة التونسية دليل على قدرة القطاع على تطوير نسق التدفقات السياحية والعائدات رغم التحديات الدولية".

يشار إلى أن عائدات القطاع حتى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت سبعة مليار دينار تونسي ما يعادل (41.2 مليار دولار أميركي).

وبلغت العائدات في كامل عام 2024 ما يزيد عن 5.7 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار).