بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى 0.75 %

رفع بنك اليابان المركزي، اليوم، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، منهياً مزيداً من سياسات التيسير النقدي.

وقرر البنك بالإجماع رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 %، مقارنة بـ 0.5 % في السابق.

وأوضح البنك في بيان له، أن دورة رفع الفائدة ستستمر، مؤكداً عزمه مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.

وفي أعقاب القرار، تراجع الين الياباني بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 156.02 مقابل الدولار.