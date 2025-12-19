الذهب والفضة يتراجعان بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط قوة الدولار، وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4319.07 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4346.70 دولار.

وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار الأربعاء.

وقفزت الفضة 125% منذ بداية العام وحتى الآن، متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً 65%.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1924.59 دولاراً بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما أمس. وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً أمس.