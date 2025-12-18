تراجع الذهب وصعود الدولار وثبات الفضة

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار، فيما اقتربت الفضة من مستواها القياسي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4324.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة

1023 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4355.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس. وعادة يزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية 66.02 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة.