أسعار النفط ترتفع 1.5% بفعل حصار ترامب لفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مما أدى إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي في ظل مخاوف بشأن الطلب. ‭ ‬

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً، أو 1.5 بالمئة مسجلة 59.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتاً، أو 1.5 بالمئة إلى 56.12 دولار.

وانخفض سعر الخامين عند التسوية أمس الثلاثاء مقترباً من أدنى مستوياتهما في خمس سنوات في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، إذ يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

وأمر ترامب أمس الثلاثاء، بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفاً أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

ومع ذلك، أشار متعاملون في النفط الخام في آسيا إلى أن انتعاش عمليات شراء العقود الآجلة، عقب هبوط الأسعار أمس إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط اليوم.

وقال أحدهم: "السعر يتحرك متأثراً بالمعنويات نتيجة أخبار فنزويلا اليوم، لكن عموماً تظل أحجام صادرات فنزويلا صغيرة نسبياً ضمن حصة الإمدادات العالمية. الأنظار كلها تتجه إلى مناقشات روسيا وأوكرانيا، والسوق لا تزال معرضة لمخاطر الهبوط".

وقال متعامل آخر إن من غير المرجح استمرار ارتفاع الأسعار، مضيفاً: "ربما تكون فرصة جيدة للبعض لبناء مراكز بيع على المكشوف".

وجاءت أحدث تعليقات ترامب بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا. وليس من الواضح عدد ناقلات النفط التي ربما تتأثر، ولا كيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن مثلما فعل الأسبوع الماضي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفعت الولايات المتحدة بسفن حربية إلى المنطقة.

وبينما تخضع سفن كثيرة تحمل النفط في فنزويلا لعقوبات، فإن سفناً أخرى تنقل نفط البلاد، وكذلك نفطاً خاماً من إيران وروسيا، لم تُفرض عليها عقوبات. وتنقل ناقلات تستأجرها شركة شيفرون النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض كانت واشنطن منحته سابقاً.

وقالت كبيرة محللي النفط في كبلر، مويو شو: "يمثل إنتاج فنزويلا النفطي واحداً بالمئة تقريباً من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركز لدى مجموعة صغيرة من المشترين، في مقدمتهم مصافٍ صينية صغيرة مستقلة إلى جانب الولايات المتحدة وكوبا".

وأضافت "من المتوقع أن تؤدي وفرة المعروض في سوق النفط الخاضعة للعقوبات إلى الحد من أي صعود ملحوظ في أسعار النفط الخام الفنزويلي في الصين، رغم التعطل المتوقع في الشحنات".

والصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الفنزويلي الذي يشكل نحو أربعة بالمئة من وارداتها.

وقال كبير محللي النفط في مجموعة بورصات لندن، إمريل جميل: "على المدى القريب، من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد في الأسعار ما لم تُتخذ إجراءات مضادة تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأمريكتين، في حين تبقى توقعات فائض المعروض العالمي في صدارة اهتمامات التداول".

وأضاف: "لكن على المدى البعيد، ربما يدعم أي تعطل مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل".