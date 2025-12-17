الذهب يصعد والفضة تتجاوز 65 دولارًا للمرة الأولى

قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولىK اليوم، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولار للأوقية (الأونصة). واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4321.56 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4350.50 دولار.

وقال العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال براين لان، "لقد أبرزت الكثير من ملخصات العام أن فئة الأصول الأفضل أداء هي المعادن الثمينة. وأود أن أنسب ارتفاع الفضة اليوم إلى تدفق المضاربة".

وجاء الارتفاع في أعقاب بيانات أميريكية أظهرت ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 4.6 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى من توقعات استطلاع رويترز التي بلغت 4.4 بالمئة .

وأضاف براين لان أن بيانات البطالة ساعدت بالتأكيد المعادن الثمينة وأضعفت الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فئات الأصول الأخرى التي تقدم عوائد أعلى كتحوط ضد المخاطر.

واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي لامسه أمس، ليجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.