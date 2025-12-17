بسبب الماتشا.. صادرات الشاي الأخضر الياباني تسجل أعلى مستوى منذ 70 عاماً

أظهرت بيانات حكومية وصناعية في اليابان أن صادرات الشاي الأخضر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 70 عاماً، مدفوعة بازدهار سوق مسحوق الماتشا في الخارج وانخفاض قيمة الين الياباني.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الشاي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2025 بنسبة 44%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10.08 ألف طن.

وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات حيث استوردت 3497 طناً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

يشار إلى أن صادرات الشاي الأخضر ترتفع في اليابان بشكل متواصل للعام التاسع على التوالي، ما يعكس تزايد شعبية المنتجات الغذائية اليابانية في الخارج بين المستهلكين المهتمين بصحتهم.