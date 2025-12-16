مودي: الهند ستصبح قريباً ثالث أكبر اقتصاد في العالم

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، الشركات الأردنية للاستثمار في بلاده ، قائلاً إن بإمكانها تحقيق عائدات جيدة على استثماراتها حيث أن البلاد تنمو بنسبة أكثر من 8%.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن مودي قوله في كلمته أمام منتدى الأعمال الهندي الأردني في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، إن الهند ستصبح قريباً ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وإنها تقدم فرصاً للشركات الأردنية لتصبح جزءاً من قصة هذا النمو.

وأضاف مودي، إن الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي في الهند تعود إلى الحوكمة القائمة على الإنتاجية وسياسات النمو التي يقودها الابتكار.

وقال مودي إنه رغم أن الأرقام مهمة في عالم الأعمال، إلا أنه جاء إلى الأردن لبناء علاقة طويلة الأمد بين البلدين.

وأضاف مودي: "العلاقة بين الهند والأردن هي علاقة تجتمع فيها الثقة التاريخية والفرص الاقتصادية المستقبلية".

وأكد رئيس الوزراء أن الهند تنمو بسرعة كبيرة، وأنها تفتح أبواب فرص جديدة للشركات الأردنية أيضاً.

وقال إن الشركات الهندية في الأردن يمكنها تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، مضيفاً أن هذا سيفيد الشعب الأردني، وأنه يمكن أن تصبح البلاد أيضاً

مركزاً موثوقاً به لغرب آسيا وأفريقيا.

ووصل مودي إلى العاصمة الأردنية أمس الاثنين، في زيارة تستمر يومين بدعوة من الملك عبد الله الثاني. وهي المحطة الأولى في جولة لرئيس الوزراء الهندي تستمر أربعة أيام وتشمل أيضًا إثيوبيا وسلطنة عُمان.