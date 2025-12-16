مصر.. تفاصيل تدشين أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال

دشنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال باستثمارات 150 مليون دولار بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي: "شهد رئيس الهيئة وليد جمال الدين صباح اليوم وضع حجر الأساس لمشروع شركة جينفاكس للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، الذي يقام على مساحة 50 ألف م² ويعد أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية كاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال، وقد حصل على الرخصة الذهبية تقديراً لأهميته الاستراتيجية".

وأكد رئيس الهيئة ، خلال الاحتفال، أن مشروع جينفاكس "يمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي".



وأوضح أن المصنع "سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ليغطي إنتاج 29 لقاحاً ومصلاً، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التصدير لدعم الأسواق الإقليمية، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المنتجات الحيوية".

وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوطين الصناعي وتوطين التكنولوجيا، بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني، لافتاً إلى أن اختيار المنطقة لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة موقعها الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، والتكامل اللوجستي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار، موزعة على 380 مشروعاً متنوعاً بين القطاعات الصناعية واللوجستية والبحرية.

وقال آدم الضبع، الرئيس التنفيذي لشركة جينفاكس، إن هذا المشروع يحوّل مصر من مستهلك إلى منتج ومُصدّر إقليمي للقاحات، وبالنسبة لأفريقيا، يُمثل هذا الاستثمار الحيوي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة وأن القارة تستورد 99% تقريباً من اللقاحات المُستخدمة فيها.