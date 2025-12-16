انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 7 أشهر

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الثلاثاء لتتراجع إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز التوقعات بتخفيف محتمل للعقوبات على موسكو.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.11 دولار أو حوالي 1.8 بالمئة مسجلة 59.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.71 دولار للبرميل، بانخفاض 1.11 سنتا أو قرابة اثنين بالمئة.

وقال المحلل لدى ريستاد إنرجي، جانيف شاه: "انخفض خام برنت هذا الصباح إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر، إذ تقوم السوق بتقييم اتفاق سلام محتمل يؤدي إلى توفر كميات إضافية من النفط الروسي وزيادة المعروض في السوق".

وعرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف. وأفاد المفاوضون الأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات أمس الاثنين لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أثار التفاؤل بأن نهاية الصراع باتت أقرب.

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، القول بإن روسيا أكدت أنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات عن أراض في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال توني سيكامور المحلل في آي جي في مذكرة "مما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير".

وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر 2022.