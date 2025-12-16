الذهب يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، وسط حذر المستثمرين قبل نشر بيانات رئيسية للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن توفر مؤشرات جديدة حول توقعات السياسة التي سيتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مع اقتراب العام الجديد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4289.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4315.80 دولار.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك "نحن قريبون جدا من أعلى مستوى سابق بلغ حوالي 4380 دولارا في منتصف أكتوبر. لذا فإن السوق تتساءل بشكل أساسي عما إذا كان هناك ما يكفي من الثقة للارتفاع، أو ما إذا كان هذا هو المستوى الذي يبدأ عنده الزخم بالتلاشي".

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المستثمرون بنسبة 76 بالمئة حاليا أن يقرر المجلس خفضا آخر بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه في يناير كانون الثاني، ومن المتوقع أن تقدم البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أدلة جديدة حول مدى سرعة قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتيسير السياسة النقدية في 2026.

يشار إلى أن الذهب قفز بأكثر من 64 بالمئة هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.