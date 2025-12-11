الفضة ترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115%

ارتفعت الفضة اليوم، في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 62.09 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعا بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 115 بالمئة بفضل قوة الطلب الصناعي وانخفاض المخزونات وإضافتها إلى قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4220.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4247.50 دولار للأوقية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقساما أمس، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي "لا يزال مرتفعا إلى حد ما".

ويتوقع معظم صناع السياسات خفض أسعار الفائدة مجددا العام المقبل مرة واحدة فقط. وأحجم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن تقديم أي مؤشرات على توقيت أي تخفيضات أخرى.

وعادة ما تقدم أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقرر صدورها في 16 ديسمبر.