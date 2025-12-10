ترقب عالمي لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

يجتمع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم، لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، في اجتماع من المرجح أن يكون من أكثر الاجتماعات صعوبة منذ سنوات.

ويترقب العالم قرار مجلس الاحتياطي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريباً.

وقلص المستثمرون توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بسبب المخاوف المستمرة إزاء التضخم والتوقعات بمزيد من المتانة في الاقتصاد الأمريكي.

وأظهرت بيانات أمس زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل متواضع في أكتوبر بعد أن سجلت قفزة في سبتمبر.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن هناك "مجالاً واسعاً" لخفض أسعار الفائدة أكثر.

وأضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.