ترامب يتدخل لمراجعة صفقة "نتفليكس" و"وارنر براذرز"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحصة السوقية الكبيرة التي تملكها شركة "نتفليكس" في قطاع البث التدفقي قد تشكل تحدياً أمام استحواذ الشركة المخطط له على عملاق هوليوود "وارنر براذرز".

وأشار ترامب، في حديثه للصحفيين أمس الأحد، إلى مراجعة مكافحة الاحتكار المرتقبة، قائلاً إنه سيشارك في اتخاذ القرار.

وتعتزم شركة نتفليكس العملاقة للبث شراء استوديوهات وأنشطة البث التابعة لشركة وارنر براذرز في صفقة تتجاوز قيمتها 82 مليار دولار.

وأعربت الشركتان عن ثقتهما في أن الصفقة ستصمد أمام التدقيق الذي ستجريه هيئات المنافسة.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركة باراماونت تعتقد أن لديها فرصة قوية للفوز بعملية المزايدة بسبب علاقتها الوثيقة بالبيت الأبيض.

وعلى عكس نتفليكس، كانت باراماونت تسعى إلى شراء مجموعة وارنر براذرز ديسكفري بالكامل، والتي تشمل أيضاً شبكات تلفزيونية مثل شبكة "سي إن إن".