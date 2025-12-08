الذهب يلمع وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الذهب، اليوم، مدعوما بتراجع الدولار مع تصاعد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ووارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5 بالمئة إلى 4215.69 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4244.80 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهر والذي لامسه في الرابع من ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم، تيم ووترر: "جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية دون أن تحدث تغيرات مما يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وتوقع ظروف التيسير النقدي يدفع الذهب للصعود".

وأضاف "الخفض المتوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع يبقي الدولار تحت السيطرة، وفي الوقت نفسه يمنح سعر الذهب بعض المساحة للتحرك نحو الأعلى".

وارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر بعد نمو قوي لثلاثة أشهر متتالية مما يشير إلى فقد القوة الدافعة في الاقتصاد في نهاية الربع الثالث حين أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.

وجاء ذلك في أعقاب بيانات وظائف القطاع الخاص التي أظهرت أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف العام الشهر الماضي.

وعززت التعليقات التي تميل للتيسير النقدي من عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فمن المحتمل بنسبة 88 بالمئة خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي التاسع والعاشر من ديسمبر.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة عند 58.35 دولار للأوقية بعد أن صعدت لمستوى قياسي بلغ 59.32 دولار يوم الجمعة. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت قيمة المعدن بأكثر من المثلين. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1654.05 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1467.25 دولار للأوقية.