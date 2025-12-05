استقرار أسعار الذهب قبل صدور بيانات أميركية مهمة

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعدما قلّص ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت جرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

وقال كونال شاه رئيس قسم الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز: "السوق تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي في صورة ما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وأوضح شاه أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تلعب دورها أيضا في الضغط على أسعار الذهب.

وتوقع معظم الخبراء في استطلاع أجرته رويترز وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر أيلول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.