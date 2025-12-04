فيزا تخطط لإطلاق عملياتها في سورية

قالت شركة (فيزا) في بيان اليوم، إنها تخطط لتدشين عملياتها في سورية، وذلك بعد الاتفاق مع مصرف سورية المركزي على خارطة طريق لتطوير منظومة للمدفوعات الرقمية.

وقالت فيزا "سينصب التركيز الفوري على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمنة للمدفوعات. ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقا للمعايير العالمية".

وفي نوفمبر، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، وأعلن أنه سيقدم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية للوصول إلى تقليص التضخم و(دعم) استقراره والإشراف على النظام المصرفي.