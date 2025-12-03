"ميتوان" المالكة لمنصة "كيتا" تسجل أول خسارة ربع سنوية منذ 2022

سجلت مجموعة ميتوان الصينية، الرائدة في خدمات توصيل الطعام والمالكة لمنصة "كيتا" الدولية، أول خسارة ربع سنوية لها منذ نهاية عام 2022، في ظل اشتداد المنافسة مع عملاقي التجارة الإلكترونية علي بابا وجيه دي دوت كوم.

وأفصحت الشركة عن خسارة صافية بلغت 16 مليار يوان (2.26 مليار دولار) خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بربح صاف قدره 12.8 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات (LSEG)، والتي تمثل أول خسارة ربع سنوية للشركة منذ ديسمبر عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة وانغ شينغ في تصريحات لرويترز، إن حرب الأسعار في سوق توصيل المواد الغذائية غير مستدامة، واصفاً إياها بأنها "نموذج للأموال السيئة التي تطرد الأموال الجيدة". وأكد أن "ميتوان" لا تزال تتصدر فئات الطلبات ذات الأسعار المتوسطة والمرتفعة، موضحاً أن حصتها السوقية تتجاوز ثلثي الطلبات التي تفوق قيمتها 15 يوان، وترتفع إلى أكثر من 70% للطلبات التي تتجاوز 30 يوان.

وتوقعت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية إضافية خلال الربع الرابع من العام الجاري، على مستوى نشاط التجارة المحلية وأداء المجموعة ككل، في ظل استمرار الإنفاق المكثف للحفاظ على حصتها السوقية البالغة نحو 70%، بينما تواصل منافستاها علي بابا وجيه دي دوت كوم ضخ استثمارات كبيرة لاجتذاب العملاء.

وتشهد السوق الصينية منافسة محتدمة، خصوصاً في قطاع التجزئة الفورية الذي يعتمد على توصيل السلع خلال أقل من ساعة.

وكان دخول "ميتوان" في وقت سابق هذا العام إلى سوق مبيعات الإلكترونيات — أحد مجالات قوة JD.com — قد دفع الأخيرة لإطلاق منصة توصيل الطعام الخاصة بها، فيما كثفت "علي بابا" جهودها في قطاع التجزئة السريعة أيضاً.

وفي ظل هذه التطورات، قال مسؤولو "علي بابا" هذا الأسبوع، إن تركيزهم بات يتجه نحو تحسين اقتصاديات الوحدة بعد سنوات من السعي لتعزيز الحصة السوقية.

ويرجح المحلل من شركة ثيرد بريدج، جيمي تشان، تراجع حدة حرب الأسعار خلال العام المقبل، متوقعاً أن تصبح اقتصاديات وحدة "ميتوان" إيجابية في الربع الأول أو الثاني من عام 2025.

يأتي ذلك في غضون إقرار الجهات التنظيمية الصينية قواعد جديدة لتنظيم التسعير بهدف حماية التجار الصغار، في خطوة دفعت اللاعبين الرئيسيين إلى التعهد بخفض وتيرة المنافسة السعرية.

وفي سياق آخر، تواصل "ميتوان" تسريع توسعها الدولي عبر علامتها "كيتا" في هونغ كونغ والشرق الأوسط والبرازيل، حيث أطلقت خدماتها في 31 أكتوبر الماضي.

ورغم أن أسهم "ميتوان" تراجعت بأكثر من 30% منذ بداية العام، فإن الشركة أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 2%، متجاوزة توقعات المحللين.