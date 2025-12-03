الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية مهمة

استقرت أسعار الذهب في ختام التعاملات الآسيوية، اليوم، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية مهمة تصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش،

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4205.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4237.20 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد تيم واترر: "أعتقد أن المشترين لا يزالون مقبلين على الذهب بالنظر إلى توقعات أسعار الفائدة، لكنهم ربما ينتظرون المزيد من المؤشرات حول تباطؤ الاقتصاد والتي قد تعطي إشارة أخرى إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن خفض سعر الفائدة هذا الشهر قد يكون له ما يبرره".

ويركز المستثمرون على بيانات منها تقرير التوظيف لشهر نوفمبر الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث اليوم وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر الذي تأخر صدوره، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، ويصدر يوم الجمعة.

وقال واترر إن الأسعار مستقرة إلى حد كبير، مع وجود عدد قليل من المحفزات الجديدة وارتفاع السيولة في ساعات التداول الأوروبية والأميركية والتي عادة ما تهدئ بعض الحماس السائد في الجلسة الآسيوية. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 88 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مقارنة مع نسبة 85 بالمئة قبل أسبوع.

وأشارت بيانات أميركية حديثة إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد، ما عزز رهانات الأسواق على خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وانخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 57.87 دولار للأوقية بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي عند 58.94 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1651.15 دولار، بينما هبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1447.19 دولار.