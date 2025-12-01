أسعار النفط تقفز 2% بدعم خطة (أوبك+) للإنتاج

قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أعاد تحالف أوبك+ التأكيد على خطة للإبقاء على مستويات الإنتاج وتوقف تحالف خطوط أنابيب بحر قزوين عن التصدير بعد هجوم كبير، فضلاً عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا والذي أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار أو 1.96 بالمئة إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش. وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 2.08 بالمئة إلى 59.77 دولار للبرميل.



وتراجع الخامان عند التسوية يوم الجمعة للشهر الرابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، إذ ضغطت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في البداية على تعليق زيادة الإنتاج في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، لتبطئ دول التحالف بذلك الجهود المبذولة لاستعادة حصتها السوقية وسط مخاوف من فائض في المعروض.



وبعد اجتماع عُقد أمس الأحد، قالت أوبك إنها "أكدت مجدداً على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو التراجع عن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية".



وقال المحلل في مجموعة بورصات لندن، آنه فام، إن السوق تفاعلت بإيجابية مع هذه الأخبار اليوم.