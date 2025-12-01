الذهب والفضة يلمعان مجددا وسط جني الأرباح

استقرت أسعار الذهب بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع، اليوم، وسط موجة مبكرة من تجنب المخاطرة في الأسواق، مع تركيز المستثمرين على احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 4235.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4269.40 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى56.99دولار للأوقية بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوى على الإطلاق عند 57.86 دولار.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفين وونج كبير محللي السوق لدى أواندا: "نشهد جلسة من العزوف عن المخاطرة في عقود ستاندرد اند بورز الآجلة، التي انخفضت 0.8 بالمئة تماشيا مع عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة الرئيسية. هذا بدوره عزز حلقة دعم إيجابية للذهب كملاذ آمن في جلسة اليوم التي اتسمت بتداولات ضعيفة".

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية.

وتراجعت عملة بتكوين المشفرة 3.6 بالمئة لتصل إلى 87881.82 دولار، وهبطت عملة إيثر خمسة بالمئة إلى 2871.59 دولار.

وعززت أحدث التصريحات التي تميل إلى تيسير السياسة النقدية من كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إلى جانب البيانات الأميركية الضعيفة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيقدم على خفض الفائدة في ديسمبر.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بحثا عن مزيد من الدلالات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، عندما تنخفض تكاليف الاقتراض.

وقال وونج إن أسعار الفضة ارتفعت وسط شح السيولة الناجم عن توقف مجموعة (سي.إم.إي) الأسبوع الماضي، وليس بسبب أي عوامل أساسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1694.18 دولار، وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1471.94 دولار.