"بتكوين" تهبط دون 86 ألف دولار

شهدت العملات المشفّرة تراجعاً حاداً، اليوم، مما أعاد الزخم لموجة بيع واسعة النطاق بدت وكأنها هدأت في الأيام السابقة.

وانخفضت "بتكوين" بما يصل إلى 6% إلى ما دون 86 ألف دولار خلال التداولات المبكرة في آسيا، فيما تراجعت "إيثر" بنسبة تزيد عن 7% إلى ما دون 2800 دولار، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

وهبطت معظم العملات المشفرة أيضاً، فيما انخفضت سولانا 7.8%.

وتقف سوق العملات المشفّرة على أرض هشة بعد موجة بيع استمرت أسابيع بدأت عندما جرى تصفية رهانات ممولة بالديون بنحو 19 مليار دولار في أوائل أكتوبر، وذلك بعد أيام فقط من تسجيل "بتكوين" مستوى قياسياً عند 126251 دولار.

وقد سمح انحسار الضغوط البيعية الأسبوع الماضي للعملة المفرة باستعادة بعض المكاسب، لترتفع فوق 90 ألف دولار.

السوق تستعد لهبوط أكبر

وبعد موجة البيع الجديدة، اليوم، يستعد المتداولون لهبوط أكبر.

وقال شون مكنولتي، رئيس تداول المشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "فولكن إكس": "إنها بداية نفور من المخاطرة في ديسمبر".

وأضاف أن "أكبر مصدر للقلق هو التدفقات الهزيلة إلى صناديق بتكوين المتداولة وغياب المشترين عند الانخفاض. نتوقع استمرار الرياح المعاكسة الهيكلية هذا الشهر. نحن نراقب مستوى 80 ألف دولار لبتكوين باعتباره مستوى الدعم الرئيسي التالي".

ومن المتوقع أن يقدم الأسبوع المقبل مؤشراً حاسماً لزخم الاقتصاد الأميركي بينما يقيّم صانعو السياسات مسار أسعار الفائدة باتجاه عام 2026.

ومن المرجح أن تؤثر البيانات المرتقبة على توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض الفائدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد، إنه قرر مرشحه لرئاسة الفيدرالي، بعدما أوضح أنه يتوقع من مرشحه تنفيذ خفض للفائدة.

وشهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية تقلّبات في التداولات المبكرة بعدما أنهت الأسبوع الماضي محققة أفضل أداء أسبوعي لها في نحو شهرين، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بشكل طفيف.