اختراق بيانات 33.7 مليون حساب من عملاء عملاق التجارة الإلكترونية الكوري "كوبانج"

قالت شركة كوبانج، عملاق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، إن بيانات شخصية من 33.7 مليون من حسابات عملائها تعرضت للاختراق إثر وصول غير مصرح به إلى أنظمتها.

وشركة كوبانج، التي يطلق عليها اسم أمازون.كوم الخاص بكوريا الجنوبية، هي أكبر منصة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد، وخدماتها متاحة على نطاق واسع وتصل للكثير من الكوريين بواسطة خدمة التوصيل السريع "روكيت".

وقالت الشركة في بيان أمس السبت "كشفت التحقيقات اللاحقة أن حجم الاختراق طال نحو 33.7 مليون حساب للعملاء، كلها في كوريا"، مضيفة أنها علمت باختراق البيانات في 18 نوفمبر تشرين الثاني وأبلغت السلطات.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن عدد عملائها النشطين في تجارة المنتجات بلغ 24.7 مليون خلال الربع الثالث.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد، دون ذكر مصادر، إن موظفا صينيا سابقا في كوبانج يُشتبه في أنه وراء الاختراق، لكنه غادر البلاد.

وذكرت الشركة أن بيانات العملاء التي تعرضت للاختراق تقتصر على الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان الشحن وبعض سجلات الطلبات، لكنها لا تتضمن بيانات الدفع أو بيانات تسجيل الدخول.

وأضافت الشركة أنه يُعتقد أن الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية بدأ في 24 يونيو من خلال خوادم خارج البلاد.

وأوضحت الشركة أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية.