الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين

انخفضت أسعار الذهب اليوم، لتتراجع من أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبا والذي سجلته في الجلسة السابقة، في حين يقيم المستثمرون احتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر وسط إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4157.29 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4154.30 دولار للأوقية.

وقال كارستن مينكه المحلل لدى (يوليوس باير)"العوامل التي نراها تدعم سوق الذهب لم تتغير إلى حد بعيد، ومنها تباطؤ النمو في الولايات المتحدة مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار، والطلب المستدام على أصول الملاذ الآمن واستمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية".

وانخفض المعدن النفيس خمسة بالمئة منذ تسجيل مستوى قياسي مرتفع بلغ 4381.21 دولار في 20 أكتوبر، ولكن يجري تداوله على نطاق واسع فوق المستوى المهم البالغ أربعة آلاف دولار للأوقية.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق بنسبة 85 بالمئة خفض الفائدة في ديسمبر.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الصعود عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 53.17 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1604.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1430.40 دولار.