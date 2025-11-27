أسعار النفط تشهد ارتفاعاً طفيفاً وسط آمال إنهاء الحرب في أوكرانيا

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في وقت يقيم فيه المستثمرون أثر محادثات تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قد تمهد الطريق أمام إلغاء عقوبات غربية على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفاً بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:02 بتوقيت جرينتش، تحولت الأسعار من تراجع طفيف سابق إلى ارتفاع طفيف، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة، إلى 63.22 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 58.84 دولار للبرميل.

وقال بنك باركليز في مذكرة "الاضطرابات الجيوسياسية مستمرة وآمال التوصل لوقف إطلاق نار محتمل بين روسيا وأوكرانيا عادلت أثر المخاوف المتعلقة بالإمدادات النابعة من احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على منتجين أساسيين في روسيا".

وقالت ثلاثة مصادر في (أوبك+) لرويترز الثلاثاء، إن من المرجح أن يبقي التحالف على مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماع يوم الأحد.

ويرفع بعض أعضاء المجموعة، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، الإنتاج منذ أبريل لزيادة الحصة السوقية.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الشهر المقبل. وعادة ما يحفز خفض الفائدة النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا "نقترب من نهاية العام بسيولة أقل دون أي محفزات جديدة إلا إذا فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق بتوجه صوب التشديد النقدي في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في العاشر من ديسمبر".

وأضاف "من المرجح أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بين 56.80 و60.40 دولار للبرميل حتى نهاية العام".

ومن المقرر أن يسافر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل مع مسؤولين آخرين لإجراء محادثات مع القادة الروس بشأن خطة محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أوكرانيا.