ارتفاع الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات الأربعاء

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء في وقت يقيم فيه المستثمرون مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية ويعززون توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.7 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 47196.15 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.7 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 6793.55 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 137.6 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 23163.194 نقطة.