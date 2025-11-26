استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في شهر

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات وجود فائض في الإمدادات والمحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 62.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:04 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 57.96 دولار.

وختم كلا العقدين تعاملات الأمس على انخفاض قدره 89 سنتاً بعدما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين باستعداده للمضي قدماً في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا رغم وجود بعض نقاط الخلاف.

وقالت مصادر في السوق الثلاثاء، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود. وكان استطلاع لرويترز أظهر أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.86 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.