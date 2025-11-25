الذهب يستقر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم، إذ عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت دون المتوقع آمال المستثمرين في أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4130.85 دولار للأونصة)

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة، وقفز بنحو اثنين بالمئة أمس، بعد أن ألمح عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي إلى دعمهم لخفض ثالث لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4127.40 دولار للأوقية.

وارتفعت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في سبتمبر، لتكسر بذلك سلسلة من المكاسب القوية التي حققتها في الفترة الأخيرة.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 2.7 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، بعد صعوده بالنسبة ذاتها في أغسطس.

وتأخر صدور التقرير بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا.

وتشير بيانات أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن بنسبة 85 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة مع 30 بالمئة في الأسبوع الماضي، و64 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وعادة ما يميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 إلى 51.41 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة ليسجل 1548.80 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1392.79 دولار.