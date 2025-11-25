قيمة "ألفابت" السوقية تتجه لبلوغ 4 تريليونات دولار

تتجه شركة (ألفابت) المالكة لشركة (غوغل) إلى الوصول إلى قيمة سوقية تاريخية عند أربعة تريليون دولار اليوم، بدعم من زيادة مدهشة لقيمة الشركة على مدى العام مدفوعة بتركيزها على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم ألفابت 4.1 بالمئة إلى 331.7 دولار للسهم في تعاملات ما قبل فتح السوق، مما يضع الشركة في طريقها لتجاوز هذا الرقم القياسي عند الفتح.

وتنضم شركة التكنولوجيا العملاقة للبحث والإعلانات إلى نادي النخبة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتسابق للهيمنة على التكنولوجيا المزدهرة مع استمرار الذكاء الاصطناعي في جذب انتباه وول ستريت هذا العام.