أسعار الذهب تتراجع أمام صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4051.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4049.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا يوم الجمعة، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأميركية في سبتمبر إلى أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يتوقف مؤقتا عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، يوم الخميس أن الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ارتفعت بمقدار 119000 وظيفة، أي أكثر من ضعف الزيادة المقدرة بنحو 50000 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، تراجع نشاط المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في نوفمبر، إذ أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما أدى إلى كبح الطلب.

ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي، انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69 بالمئة اليوم الاثنين، بعد أن قفزت إلى74 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 49.86 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1527.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1384.18 دولار للأوقية.