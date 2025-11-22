انخفاض أسعار القهوة عالمياً

انخفضت أسعار القهوة العالمية بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 40% على واردات المنتجات الزراعية البرازيلية ومنها القهوة والكاكاو في مواجهة القلق المتزايد بين المستهلكين الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أسعار بيع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت 40% على أساس سنوي في سبتمبر‭‭‭.

ويأتي إلغاء ترامب للرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل في أعقاب أمر مماثل أعلن عنه يوم الجمعة الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على القهوة وعشرات المنتجات الزراعية الأخرى من الدول المنتجة.

وتزود البرازيل، أحد أكبر زارعي القهوة في العالم، الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بحوالي ثلث ما تطلبه من القهوة.

وانخفضت العقود الآجلة للبن العربي (أرابيكا) في بورصة إنتركونتننتال، بنسبة 4.6 بالمئة إلى 3.5925 دولار للرطل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من ستة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب بن الروبوستا، التي تستخدم عادة في القهوة سريعة الذوبان بدلاً من الخلطات المحمصة والمطحونة حيث تهيمن قهوة الأرابيكا، بنسبة خمسة بالمئة إلى 4400 دولار للطن، بعد أن انخفضت في وقت سابق ثمانية بالمئة.