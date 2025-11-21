الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4062.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4068.10 دولار للأوقية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية، تأجل نشره بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر أي بأكثر من مثلي الزيادة المتوقعة عند 50 ألف وظيفة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 39 بالمئة تقريبا أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة الشهر المقبل نزولا من توقعات بواقع 60 بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر.

وعادة ما يميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50.39 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1517.95 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1381.22 دولار.