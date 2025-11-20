أرباح إنفيديا تنعش الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الارتياح بعد أن أعلنت شركة إنفيديا الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي عن أرباح قوية، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات متأخرة عن الوظائف الأمريكية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة إلى 567.64 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت جرينتش. وصعدت بورصات ألمانيا وفرنسا أيضا بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وجاءت نتائج إنفيديا الفصلية القوية والتوقعات الإيجابية في وقت حاسم بالنسبة للمستثمرين، الذين تأثروا في الأسابيع القليلة الماضية بالمخاوف من فقاعة عالمية بقطاع الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن هذه المخاوف لا تزال قائمة، هدأت نتائج إنفيديا الأحدث قلق المستثمرين مؤقتاً، وقفز سهم الشركة المدرج في بورصة فرانكفورت 6.2 بالمئة.

وكسب مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 1.8 بالمئة، مع ارتفاع سهمي إنفينيون وإيه.إس.إم.إل 2.8 بالمئة لكل منهما.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي التي استفادت من الطفرة التكنولوجية مثل شنايدر إلكتريك التي زاد سهمها اثنين بالمئة وسيمنس إنيرجي التي قفز سهمها أربعة بالمئة.

وبالنسبة لشركات أخرى، ارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 5.7 بالمئة بعد أن رفع البنك الفرنسي النسبة المستهدفة لرأس المال الأساسي من المستوى الأول، وهي مقياس للاستقرار المالي، إلى 13 بالمئة بحلول عام 2027.