النفط يرتفع بدعم انخفاض مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية ومكاسب الأسواق العالمية بشكل عام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:01 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 59.95 دولار.

وتراجعت عقود الخامين بنحو اثنين بالمئة في جلسة أمس الأربعاء بعد تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة تجدد مساعيها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنها وضعت إطار عمل لذلك، مما قد يعني ضخ المزيد من الخام الروسي في السوق.

ارتفاع أسواق الأسهم العالمية

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية، التي غالبا ما تتحرك بانسجام مع أسعار النفط، اليوم الخميس، مع ترحيب المتعاملين بأرباح شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي، والتي فاقت التوقعات.

وتنقضي غداً الجمعة مهلة ممنوحة للشركات لإنهاء التعاملات مع شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت، ولوك أويل، بينما أمام لوك أويل وأي جهات مهتمة بأصولها مهلة حتى 13 ديسمبر، للاتفاق على صفقات تشمل محفظتها الدولية الضخمة.

وتلقت أسعار النفط دعما من جانب مستويات الطلب إذ تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما يعكس ارتفاعا في عمليات التكرير وسط هوامش ربح جيدة في الدولة الأكثر استهلاكا للنفط في العالم، وزيادة في الطلب على صادرات الخام الأميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 424.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 603 آلاف برميل.

ومع ذلك، أشار المحللون أيضاً إلى أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت لأول مرة منذ أكثر من شهر، في إشارة إلى تباطؤ الاستهلاك.

وأدى استمرار المخاوف من فائض المعروض في سوق النفط واقتراب مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر، مما يزيد من تكلفة السلع المقومة بالدولار مثل النفط، للحد من المكاسب.