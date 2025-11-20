"المعدن الأصفر" يفقد بريقه أمام صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة، اليوم، وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريراً أمريكياً مؤجلاً عن الوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4055.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1104 بتوقيت جرينتش، متعافياً من تراجع بلغ واحداً بالمئة في وقت سابق من اليوم. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4053.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار مقترباً من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن توفر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي.

وأظهر استطلاع لرويترز أن الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ارتفعت على الأرجح بمقدار 50 ألف وظيفة، أي أكثر من مثلي الزيادة في أغسطس التي بلغت 22 ألف وظيفة.

وسيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي مفتقراً إلى الكثير من البيانات في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في 10 ديسمبر، إذ تم تأجيل تقرير الوظائف التالي حتى 16 ديسمبر.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 34 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بانخفاض عن 49 بالمئة أمس الأربعاء.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 50.66 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1538.85 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1394.74 دولار.