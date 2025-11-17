ارتفاع طفيف للذهب مع ترقب البيانات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4083.92 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4085.30 دولار للأوقية.

وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد :"ربما كان ضغط البيع على الذهب يوم الجمعة مبالغا فيه بعض الشيء، ولذلك نشهد انتعاشا في حركة السعر اليوم".

وأضاف أن "تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي للشهر المقبل يُعيق الذهب من حيث العائد. ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، لا يوجد ما يضمن أن تكون الأسواق أو حتى الاحتياطي الاتحادي على دراية كاملة بأداء الاقتصاد".

وينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 46 بالمئة خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض من 50 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 50.96 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1552.36 دولار، وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1408.13 دولار.