ارتفاع أسعار الذهب لليوم الرابع مدعوما بضعف الدولار

ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي، اليوم، مدعوما بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4142.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر تشرين الأول أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4149.20 دولار للأوقية.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، الذي قال رئيسه مايك جونسون إنه يريد التصويت عليه في أقرب وقت ممكن، اليوم.

وسوف يُرسل الاتفاق بعد ذلك إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران يوم الاثنين إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر، مشيرا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 51.29 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1583.10 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1443.56 دولار.