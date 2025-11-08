"ديهاد" تطلق مبادرة بمليار دولار لتمكين 10 ملايين من الكوادر الإنسانية بحلول 2030

أعلنت منظمة "ديهاد المستدامة "عن إطلاق مبادرة بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث (DREF) التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بهدف تدريب وتمكين 10 ملايين من أعضاء الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر وكوادر العمل الإنساني بحلول عام 2030.

ويجسد هذا الإعلان، الذي جاء خلال مؤتمر التعهدات للصندوق لعام 2025 في جنيف، التزام منظمة "ديهاد المستدامة" الراسخ بتعزيز القدرات الإنسانية المحلية، وبناء استجابات فاعلة ومستدامة تقودها المجتمعات.

وأكدت منظمة "ديهاد المستدامة"، في بيانها الرسمي خلال المؤتمر، أن التعليم وبناء القدرات يمثلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن برامج مخصصة لتمكين العاملين في الصفوف الأمامية، وتعزيز جاهزية المجتمعات وقدرتها على الصمود، ودعم الاقتصادات المحلية ضمن هذه المبادرة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقال رئيس منظمة "ديهاد المستدامة" ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي السفير الدكتور عبدالسلام المدني، إن صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعد اليوم واحداً من أبرز أدوات التمويل الإنساني كفاءةً وثقة، إذ يتيح استجابة سريعة ومحلية تسهم في إنقاذ الأرواح في اللحظات الحاسمة التي تلي وقوع الكارثة، لا سيما عندما تتجاوز الاحتياجات قدرات الموارد المتاحة على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن هذا الصندوق يجسد قيم الجاهزية والتضامن والشراكة، وهي المبادئ التي نؤمن بها في منظمة ديهاد المستدامة، ونعمل على ترسيخها من خلال مبادراتنا.

وأضاف أن التعليم وبناء القدرات يظلان في جوهر رسالة منظمة ديهاد المستدامة لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المبادرات، نهدف إلى تمكين المجتمعات، وتعزيز جاهزيتها وقدرتها على الصمود، وتفعيل دور الكوادر المحلية لقيادة العمل الإنساني حيثما تستدعي الحاجة.

وانسجاماً مع رؤية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تعزيز الوعي العالمي بالإسعافات الأولية، أعلنت منظمة "ديهاد المستدامة" عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي، سيتم في إطارها تنظيم الدورة الأولى من بطولة كأس العالم للإسعافات الأولية، خلال أعمال الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، والمقرّر عقدها في دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الإسعاف وإنقاذ الأرواح، ونشر القيم الإنسانية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الإنساني.

كما ستستضيف منظمة "ديهاد المستدامة"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، المؤتمر الخليجي الأول للتعهدات الإنسانية، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد 2026" في دبي، تعزيزاً للتضامن الإقليمي والمسؤولية المشتركة، حيث سيجمع هذا الحدث الجهات الفاعلة في العمل الإنساني من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتوحيد الجهود وتوسيع الالتزام نحو مستقبل إنساني أكثر استدامة.

وركز مؤتمر التعهدات للصندوق هذا العام على موضوع استراتيجي بعنوان "رسم ملامح مستقبل صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي".

ويعد الحدث منصة رئيسية لصياغة رؤية استراتيجية مشتركة للصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز قدرته على توفير الدعم الإنساني السريع والمبتكر والفعال.

وتهدف دورة العام 2025 من مؤتمر التعهدات إلى جمع 100 مليون فرنك سويسري من التعهّدات المخصّصة لعامي 2025 و2026، تأكيداً على مكانة الصندوق كإحدى أهم آليات التمويل المشترك لدعم العمل الإنساني المحلي والاستجابة الاستباقية.

وشهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والجمعيات الوطنية، بحضور العديد من الوزراء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين، حيث أكدت المناقشات أهمية تبني نماذج تمويل مبتكرة وتعزيز العمل الاستباقي باعتبارهما أدوات أساسية لتعزيز الجاهزية وتسريع الاستجابة الإنسانية حول العالم.

وأكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، أن مؤتمر التعهّدات لعام 2025 يمثل محطة مفصلية للصندوق، إذ يجمع الحكومات والقطاع الخاص والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر، لرسم ملامح مستقبل العمل الإنساني في السنوات القادمة.

وأوضح أن الهدف هو تعزيز دور الصندوق كآلية تمويل رائدة وموثوقة ومحفزة للابتكار والتعاون والعمل الاستباقي، بما يمكّن المجتمعات من الاستعداد للأزمات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة أكبر.