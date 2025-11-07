ارتفاع أسعار الذهب أمام تراجع الدولار وتزايد رهانات خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الذهب، اليوم، وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعفٍ في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3994.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3 بالمئة.

وانخفض المعدن النفيس بنحو ثمانية في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر..

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4004.40 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن الاقتصاد الأميركي خسر وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.

وعادة ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7 بالمئة. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1534.21 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.

وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1379.33 دولار ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5 بالمئة.