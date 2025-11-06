الذهب يتراجع بعد بيانات وظائف أميركية تقلّص آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم ، بعد أن قلصت بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من التقديرات من توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 3971.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3979.70 دولار للأوقية.

وتماسك الدولار عند أقل بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، وسط تزايد الإقبال على الأصول الأعلى في المخاطر.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار رئيسه جيروم باول إلى أنه قد يكون هناك خفض آخر في تكاليف الاقتراض هذا العام.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه.دي.بي) أن الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 42 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يزيد عن تقديرات رويترز بارتفاع قدره 28 ألف وظيفة.

وعادة ما تقلل قوة سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة ويمكن أن تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ووفقا لأداة فيد ووتش، تتوقع السوق حاليا بنسبة 62 بالمئة خفض المركزي الأميركي للفائدة في ديسمبر بانخفاض من أكثر من 90 بالمئة الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 47.77 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1549.21 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1408.74دولار.