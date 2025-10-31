الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي مع زيادة الطلب على الذهب بحثا عن صفقات رابحة وبعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت يقيم فيه المستثمرون تداعيات الاتفاق التجاري المؤقت بين الصين والولايات المتحدة.

بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4034 دولارا للأوقية (الأونصة).

وكسب المعدن النفيس 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الشهر.

فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 3955 دولارا للأوقية.

وخفض البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام ليتراوح سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 74.8 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر مقارنة مع 91.1 بالمئة قبل أسبوع، وذلك بعد تصريحات لرئيس المجلس جيروم باول قلص فيها التوقعات بخفض آخر.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الأخرى مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل قيام بكين بمكافحة تجارة الفنتانيل غير المشروعة واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي والحفاظ على تدفق صادرات المعادن الأرضية النادرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.92 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1613.50 دولار وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1474.51 دولار.