تحديث مثير للجدل.. "مايكروسوفت تيمز" يبدأ بتتبع مواقع الموظفين

تعتزم شركة مايكروسوفت طرح تحديث جديد مثير للجدل لتطبيق تيمز الخاص بها في ديسمبر المقبل، يمكن المؤسسات من معرفة ما إذا كان الموظف يعمل من مكتبه في مقر الشركة أو من أي مكان آخر.

ويقوم التحديث، بحسب ما أعلنت خارطة طريق مايكروسوفت 365، بتحديد موقع العمل بمجرد اتصال الموظف بالإنترنت اللاسلكي الخاص بمؤسسته تلقائياً، ويكشف عن أي تغييرات مستقبلية في موقع العمل بمجرد الاتصال بأي شبكة إنترنت لاسلكية أخرى.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد "معطل افتراضياً"، لكن يمكن لمديري النظام في المؤسسات تفعليه إن رغبوا في ذلك.

وأضافت أن التحديث يشمل أنظمة الويندوز والماك، وما يزال قيد التطوير حتى الآن