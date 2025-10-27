المعدن الأصفر يتراجع أمام ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4092.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4106.80 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين خلال اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الأحد إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين قاموا بوضع إطار لاتفاق تجاري كي يتخذ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يوقف مؤقتا أعلى رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الصين وضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة.

في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء.

وسيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.44 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1612.95 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1431.94 دولار.