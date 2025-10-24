وسط أداء أسبوعي باهت.. الذهب ينتعش مؤقتًا قبل بيانات التضخم الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش.

ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو إذ تراجع بنحو 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4152.30 دولار للأوقية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عقوبات على صلة بحرب أوكرانيا على شركتي لوك أويل وروسنفت الروسيتين للنفط، في أقسى إجراءات تتخذها واشنطن ضد الأعمال التجارية الروسية خلال الحرب مع أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة بآسيا.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1453.16 دولار.